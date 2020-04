Papa Sow : « Le jour où j’ai douté de la tenue de mon combat contre Siteu »

iGFM-(Dakar) Trois semaines avant, son combat de lutte avec frappe contre Siteu, qui devait se tenir le 5 avril 2020, a été reporté à cause de la pandémie de Covid-19. Le lutteur, Papa Sow a accepté de s’exprimer sur ce report dans un entretien téléphonique avec IGFM.

« Je pense que ça va être très difficile d’évoquer ce combat qui a été reporté trois semaines avant. La situation l’oblige et je comprends parfaitement. Tant qu’il n’y a pas la santé, on ne peut lutter. Donc, je l’ai compris ainsi et c’est la volonté de Dieu même si ce n’est pas facile. Mais, lorsque tout ça prendre fin, on pourra lutter.

Pour être franc, j’avais des doutes dès que le premier cas est apparu au Sénégal. C’est en ce moment que je me suis dit que mon combat risque de ne pas avoir lieu. Comme je l’ai dit tout à l’heure, la santé reste la priorité et il faut mettre en avant l’intérêt général et prier pour que cette pandémie disparaisse le plus rapidement possible », a dit le chef de file de l’école de lutte « Diambars Wrestling Academy », très déçu.

Mamadou Salif GUEYE