iGFM (Dakar) En conférence de presse d'avant-match Sénégal vs Iran, Pape Abou Cissé s'est exprimé sur cette rencontre amicale, l'ambiance dans la tanière et sa joie de vivre.

"Je connais un ex-coéquiper qui est dans l'équipe. L'Iran est une équipe qui joue au foot. C'est une équipe agressive, qui sait jouer une coupe du monde. Mais, ce sera un match à huis clos. C'est dommage, on aurait aimé jouer cela avec notre public ou celui de l'Iran. Mais c'est comme ça. Jouer sans ou avec des supporters, on va représenter le Sénégal."



"On sentraide dans ces moments difficiles pour certains. Je ne pense même que ce sont des moments difficiles. C'est le football, on fait avec. D'ailleurs, cela nous booste même à aller de l'avant", a-t-il expliqué. Avant d'évoquer les secrets du Sénégal de produire beaucoup de footballeurs malgré une population très petite (17 millions d'habitants) contrairement au Nigeria et à l'Egypte. "Si on a fait cette remarque, cela prouve que notre pays travaille beaucoup sur le plan local pour avoir des joueurs qui pourront évoluer en Europe. Je suis heureux pour ces compliments."



"Ma joie de vivre est en moi depuis tout jeune. Je crois pas à la frustration, je pense qu'on doit vivre heureux, je ne connais autre chose que la joie de vivre. Mais si je suis sur terrain, je suis un autre et ma joie de vivre ne changera pas c'est naturel en moi."

