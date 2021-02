mercredi 3 février 2021 • 90 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pape Abou Cissé a affiché ses ambitions, lors de sa présentation officielle à la presse, mardi. Le nouveau défenseur de l'As Saint-Etienne compte beaucoup apporter aux Verts.

"Avant-hier, l’équipe a livré un bon match à Nice. L’équipe s’est battue, n’a pas encaissé de but et a été récompensée. Cette victoire va faire du bien au groupe. Nous devons faire en sorte de récupérer le rang que ce club et ses supporters méritent. Le groupe n’est pas à sa place. Nous devons regarder vers le haut", a déclaré l'international sénégalaise, prêté par l'Olympiakos jusqu'à la fin de la saison.

Son apport

"Mon jeu de tête, forcément (il sourit). Mes autres points forts ? Je vais vous laisser les découvrir, ce sera à vous de juger. Concernant mon positionnement, j’ai majoritairement évolué axe gauche mais je peux également jouer à droite. Je suis à la disposition du coach, a soutenu Pape Abou Cissé, qui a été retenu dans le groupe pour la réception de Nantes, ce mercredi, en Ligue 1.