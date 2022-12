dimanche 25 décembre 2022 • 985 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Quelques jours seulement après sa ré-arrestation, Pape Alé Niang est évacué à l’hôpital Principal de Dakar.

Pape Alé Niang a été de nouveau placé sous mandat de dépôt, le 20 décembre dernier. Mais, en retournant en détention, le journaliste avait annoncé qu’il allait entamer une nouvelle grève de la faim. Ce dimanche, les informations parvenues à iGFM font état d’une évacuation à l’hôpital Principal de Dakar. Son état s’étant dégradé.



«Les dernières sorties médiatiques de l'inculpé Pape Alé Niang, telles qu'il ressort des audios et des vidéos joints à la procédure, caractérisent largement une violation des obligations prescrites notamment celles qui lui faisaient défense de communiquer sous aucune forme sur les faits, objets des poursuites», indiquait Hammadi Diouf, le Procureur de la République, pour expliquer la révocation du placement sous contrôle judiciaire de l’inculpé.



Pape Alè Niang a été arrêté le dimanche 06 novembre 2022 pour diffusion d’informations militaires non autorisées par la hiérarchie, recel de documents administratifs et militaires, diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.