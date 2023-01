jeudi 5 janvier 2023 • 1344 lectures • 0 commentaires

Actualité 21 heures Taille

Le Juge d’instruction vient d’informer les avocats du journaliste Pape Alé Niang que l’instruction est terminée. Ils ont trois jours pour transmettre leurs avis. L’un de ses avocats considère que le plus important, aujourd’hui, c’est la question de la liberté provisoire de leur client.

« Nous avons reçu ce matin l'avis de clôture du dossier qui a été rendu par le juge d’instruction. Nous avons trois jours pour prendre connaissance du dossier. Mais pour nous, le plus important, avant l’avis de clôture, c’est qu’hier nous avons déjà déposé une demande de liberté provisoire», déclare Me Moussa Sarr au micro de la RFM.



Pour la robe noire, la requête pour une liberté provisoire précède l’annonce de clôture de l’instruction. Il considère qu’au vu l'état de santé de son client, le plus important c’est qu’il recouvre la liberté.