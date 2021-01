vendredi 15 janvier 2021 • 1329 lectures • 1 commentaires

Radié de la police pour abandon de poste, l’ex agent est devenu presque une ‘’stars’’ sur les réseaux sociaux. En effet, il a gagné la sympathie de certains Sénégalais qui lui ont organisé un don. Il a même été recruté par Bougane Gueye Dany hier au sein du groupe Bouygues Corporation SA.

Aujourd’hui, il s’est prononcé sur sa situation. Il remercie ainsi son marabout Serigne Modou Kara avant de saluer ses camarades de promotion. Le désormais ex-policier conseille également à la jeunesse de renforcer leur foi envers Cheikh Ahmadou Bamba.