vendredi 22 janvier 2021 • 159 lectures • 1 commentaires

Actualité 2 heures Taille

De passage à la Rfm, le Dg de la Senelec, Pape demba Bitey déclare que le conflit avec Akilee sera très bientôt terminé. Il a semblé dresser un bilan reluisant de la Senelec.

Une sortie au moment où les ex travailleurs de la boite l’accusent de favoritisme et de recrutement partisans. Ces ex contractuels de la Senelec en conférence de presse hier, annoncent u durcissement de la lutte.