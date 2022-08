vendredi 12 août 2022 • 940 lectures • 0 commentaires

Le Conseil constitutionnel a rendu les résultats définitifs des élections législatives hier jeudi. Mandataire de Yewwi Askan Wi, Déthié Fall réagit.

«Nous savions que le Conseil allait confirmer les résultats de la Commission nationale de recensement des votes», a indiqué le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi.



«Je pense que les sénégalais comprennent les raisons pour lesquelles nous n’avons pas voulu introduire de recours pour ne pas faire tirer le suspens inutilement et de faire autre chose. Nous n’avons plus confiance en ce conseil constitutionnel», ajoute-t-il sur Rfm.



Quant au ralliement de Pape Diop au futur groupe parlementaire Benno, la réaction de M. Fall est laconique : "Vraiment je n’ai aucun commentaire à faire sur cela. Ce que je peux dire, c’est que le président Macky Sall sait mieux que quiconque qu’il n’a plus la majorité."