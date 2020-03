Pape Diop : « Nous sommes en guerre et Macky Sall est le Général »

iGFM-(Dakar) L’ancien président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Pape Diop, par ailleurs président du parti Bokk Guis Guis estime que tous les sénégalais ont l’obligation de soutenir les actions du gouvernements et du Président de la république dans le comùbat contre le Covid-19. Il plaide également pour le vote unanime de la loi d’habilitation par les députés à l’assemblée nationale »

« Nous sommes prêts aller en guerre. Il s’agit bien d’une guerre et le président Macky Sall est aujourd’hui le général, car il est le seul habilité à prendre les bonnes décisions pour sortir le pays de cette crise. Tout le monde sera derrière lui parce qu’il a eu l’ouverture d’esprit d’initier toutes les couches de la société dans ce combat. Il s’agit du combat de tous les sénégalais, et je lui témoigne mon soutien et de tous les membres de mon parti. », a déclaré Pape Diop après son entretien avec le chef de l’Etat.