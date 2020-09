lundi 7 septembre 2020, par Daouda Mine

IGFM - Le Plan Orsec doit être accompagné de mesures fortes comme la suppression de l’une ou des institutions de l’État. C’est ce que préconise Pape Diop, leader de la Convergence Libérale et Démocratique Bok Gis Gis.

La Convergence Libérale et Démocratique “Bok Gis Gis” exprime sa compassion à l’endroit des populations affectées par les pluies diluviennes de ces dernières 48 heures qui ont causé d’énormes dégâts sur toute l’étendue du territoire. ” En ces moments difficiles, je tiens à dire à ces compatriotes affectés que je suis de tout coeur avec eux et que je partage leur souffrance”, compatit Pape Diop.

Au delà de la compassion, il invite le président de la République qui a lancé le Plan ORSEC, à l’accompagner ” d’actions fortes”. ” A l’image de ce qu’il avait fait en 2012, à savoir la dissolution du Sénat dont j’étais le Président et le redéploiement de son budget aux opérations de secours et à l’assistance aux populations sinistrées”, rappelle Pape Diop.

Par conséquent, celui-ci pense que ” la dissolution d’une ou de plusieurs Institutions comme le Haut conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique social et environnemental et la Commission pour le dialogue des territoires, entre autres, doit être envisagée“. Ceci, d’autant qu’argue-t-il, ” la situation actuelle est, à tout point de vue, beaucoup plus difficile et complexe que celle de 2012 qui l’avait amené à dissoudre le Sénat “. “En effet, cette fois-ci, le drame des inondations vient s’ajouter à la pandémie à Coronavirus avec ses effets dévastateurs sur l’économie nationale et les conditions de vie des Sénégalais“, constate avec regret M. Diop.

Aussi encourage-t-il ” vivement le président de la République à aller dans ce sens afin de soulager les populations sinistrées et d’abréger la souffrance des Sénégalais de manière générale“.