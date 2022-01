samedi 8 janvier 2022 • 231 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Pape Diop est bien dans la course pour occuper le fauteuil de maire de la vile de Dakar. Il a démarré sa campagne ce samedi à la commune de Gueule tapée Fass Colobane. L'ex édile s’est montré bien confiant.

«Au vu de ce que nous avons remarqué, la campagne démarre très bien et nous pensons que le 23 février, nous serons largement élus à la ville de Dakar et au niveau de cette commune-là. La première commune à Gagner reste la commune de Gueule tapée Fass Colobane et nos impressions sont très bonnes», a-t-il déclaré.



Pape Diop en a profité pour évoquer le volet santé de son programme. «Nous allons construire un centre des spécialités médicales et ériger l’ensemble des centres de santé en hôpitaux de niveau 2. Donc c’est très important», a-t-il annoncé.