Pape Diouf fait la Une des médias étrangers

iGFM-(Dakar) Décédé hier des suites du coronavirus, Pape Diouf l’ancien président de l’OM, fait la Une des quelques médias étrangers. Ibrahimovic va quitter l’AC Milan, Pogba comme monnaie d’échange pour Manchester United ou encore Zidane qui va devoir faire des choix, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Ibrahimovic dit au revoir à l’AC Milan

Selon la Gazzetta dello Sport, ça y est c’est fini ! Zlatan Ibrahimovic va quitter l’AC Milan à l’issue de cette saison. Selon le quotidien, le géant suédois aurait choisi de ne pas renouveler son contrat avec le club lombard à l’issue de l’exercice 2019-2020. Arrivé lors du mercato hivernal, Ibra a rendu quelques services aux Milanais, les relançant dans la course à une place européenne en Serie A. Désormais, l’ancien Parisien va donc se tourner vers un nouveau challenge ou alors mettre un terme à sa carrière, lui qui a désormais 38 ans. Pour le remplacer, l’AC Milan pense à Arkadiusz Milik, le buteur du Napoli, qui marche bien cette saison au sein du club dirigé par Gennaro Gattuso.

Pogba dans une opération avec de Ligt ?

Un coup, Paul Pogba est annoncé au Real Madrid. Un autre jour, il est annoncé à la Juventus. C’est encore le cas ce matin où le Daily Star écrit que Manchester United réfléchirait à une sacrée opération incluant le français. Ce dernier pourrait être utilisé comme monnaie d’échange afin de faire venir le défenseur central néerlandais, Matthijs de Ligt du côté de Old Trafford. L’ancien joueur de l’Ajax n’a pas encore convaincu du côté de Turin, depuis son arrivée l’été dernier. Maurizio Sarri lui préférant Demiral, avant que le Turc ne soit victime d’une grave blessure. Cette information concernant de Ligt est aussi relayée par le Times ce matin. Comme pour affirmer que l’option n’est pas complètement loufoque.

Zidane va devoir faire des choix

Trente-sept joueurs. Voilà selon As, le nombre de footballeurs dont le Real Madrid et Zinedine Zidane devrait disposer le 30 juin prochain sous contrat au sein de la Casa Blanca. Un chiffre énorme pour un club comme le Real, surtout que bon nombre d’entre eux, comme Hakimi, Odegaard ou Lunin, sont actuellement prêtés à d’autres clubs. Trente-sept joueurs qui ne pourront pas tous rester au sein de l’effectif du Français. Certains devront donc partir. Selon le quotidien, un tiers des joueurs devront quitter la capitale soit au minimum 12 joueurs. Ce sera donc l’heure des choix pour Zidane qui va devoir trancher dans le vif et dessiner le Real Madrid de la saison prochaine.