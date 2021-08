lundi 30 août 2021 • 109 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le message de sensibilisation de l’artiste Pape Diouf à travers sa vidéo « Stronger Together ».

La pandémie de coronavirus a entraîné la maladie, la mort et des difficultés économiques aux quatre coins du monde. Outre la menace que la maladie représente en termes de santé publique, elle a engendré des bouleversements économiques et sociaux mettant en péril les moyens de subsistance et le bien-être de millions de travailleurs. Respectons les mesures barrières car la Covid est toujours présente.