iGFM - (Dakar) Les élections législatives définitivement bouclées, Pape Djibril Fall a fait face à la presse ce mercredi. Élu député sous la bannière de «Les Serviteurs/Mpr», qui a obtenu un siège à l’hémicycle, le journaliste s’est exprimé sur la posture qui sera la sienne à l’hémicycle.

«Nous, la coalition ‘‘Les serviteurs’’, nous disons au peuple sénégalais que nous ne serons que du côté d’une opposition forte, qui ne soit la propriété de personne, dont personne ne se jouera, une opposition incorruptible, une opposition véridique, une opposition du savoir, une opposition disciplinée qui aime le Sénégal (…)



On n'ira pas à l’Assemblée nationale pour des ambitions personnelles. On y ira pour le Sénégal. Ce qui fait le retard de l’Afrique, c’est qu’on s’interroge sur le nombre de mandats mais pas sur ce qu’on fait du mandat. Nous ce qui nous intéresse, c’est ce qu’on va faire de la confiance des sénégalais. Donc, la position et le statut que nous aurons, c'est une posture véridique, comme le veulent les sénégalais."