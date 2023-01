lundi 30 janvier 2023 • 321 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pape Gueye est officiellement prêté par l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison. L'international sénégalais a signé son contrat, ce lundi.

Séville s’est lancé à la poursuite de Pape Gueye (24 ans). Remplaçant dans l’esprit d’Igor Tudor, le milieu de terrain n’a été titularisé qu’à 5 reprises en 19 rencontres toutes compétitions confondues. Forcément insuffisant pour le Sénégalais sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. L’intérêt des Espagnols a donc été bien perçu de son côté comme celui de l’OM. Tout le monde s’est donc entendu concernant un prêt.







"Le FC Séville et l’Olympique de Marseille sont parvenus à un accord pour l’arrivée du milieu de terrain Pape Gueye à l’équipe de Séville en prêt jusqu’à la fin de cette saison", est écrit dans le communiqué officiel. Après seulement deux ans et demi passés dans la cité phocéennes, Pape Gueye va donc découvrir la Liga. Il pourra compter sur le soutien de Jorge Sampaoli, qui l’a déjà dirigé à Marseille et qui espère qu’il sera un atout précieux pour aider Séville à remonter la pente. Une mission taillée pour le Sénégalais.