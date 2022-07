lundi 25 juillet 2022 • 330 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Dans un entretien avec Stades, Pape Ousmane Sakho (Simba FC, Tanzanie) n'a pas caché son envie de porter le maillot de l'équipe nationale A du Sénégal.

Récompensé aux CAF Awards, pour le prix du plus beau but de l'année, le milieu de terrain offensif vise très loin. Face à nos confrères du quotidien sportif Stades, l'ancien joueur de Teungueth FC a fait savoir qu'il doit beaucoup travailler pour mériter sa convocation en équipe nationale du Sénégal. "En sélection A, c'est un autre niveau. Le rêve de chaque joueur est de défendre les couleurs de son pays. J'ai l'équipe nationale dans un coin de ma tête. Mais pour y arriver, il va falloir que je bosse beaucoup pour mériter une convocation. J'attends mon heure et j'espère que ça viendra rapidement."



Sa récompense aux CAF Awards



"Je suis très content d'avoir reçu le prix du «Plus beau but de l'année». C'est la première fois que j'assiste à ce genre de cérémonies, un grand évènement continental. Donc, c'est une motivation de plus. Cela va me pousser à encore bosser pour atteindre mes objectifs. Dans le football, rien n'est impossible. Seul le travail paie."



Ce qu'il doit améliorer



"En football. Rien n'est suffisant. Il faut toujours s'améliorer pour franchir des paliers : aider ton équipe à progresser, améliorer les statistiques sur le plan personnel et surtout marquer beaucoup débuts. C'est très important pour un attaquant comme moi. Chaque jour, on doit avoir cette motivation."

PUBLICITÉ