Pape Samba Diouf (Auchan): «Nous allons nous conformer à l’arrêté du préfet»    

iGFM – (Dakar) Les grandes surfaces devront fermer les lundis pour désinfection de leurs locaux, mettre en place un système de tickets permettant de limiter la présence simultanée des clients et rendre obligatoire le port du masque dans l’enceinte de leurs magasins. Telle est la décision de l’autorité administrative. Pape Samba Diouf, chargé de la Communication d’Auchan Retail, joint par iGfm, assure qu’eux, de leur côté, vont appliquer les mesures, quoiqu’il leur en coute.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le préfet a pris des mesures concernant les grandes surfaces. Comment comptez-vous vous y conformer ?

Il est tout à fait normal dans le contexte actuel, que nous nous conformions aux dispositions prises, notamment par l’autorité. Parce qu’il s’agit d’une question de santé publique et chacun devra l’appliquer nonobstant l’impact économique. A Auchan Retail Sénégal, nous avions pris des mesures préventives depuis le 22 mars en instituant l’accès simultanée de nos clients dans tous nos magasins, au Sénégal. L’accès simultané de nos clients dans tous nos magasins est limité à un nombre prédéfini compte tenu de la surface de vente et des distances de sécurité pour protéger nos clients. Ce qui fait que naturellement nous allons continuer à l’appliquer suite à l’arrêté préfectoral.

Il vous est aussi demandé de fermer boutique les lundis…

Absolument, nous allons nous y conformer. Car c’est une question de santé publique et chacun devra l’appliquer malgré l’impact économique. Donc nos magasins , à Dakar, seront fermés ce mercredi 6 mai et le lundi 11 mai et 18 mai etc.

Quel est l’impact de la crise sur les chiffres d’Auchan ?

Malheureusement je ne suis pas en possession des données économiques et financières. Mais toujours est-il que nos équipes sont à pied d’œuvre pour assurer un service d’utilité publique surtout dans ce contexte où la salubrité est de mise. Donc nous prenons toutes ces dispositions pour protéger nos collaborateurs et les clients.

Un message à vos clients pour couper la chaine de transmission du virus?

Nous informons nos clients de la mise en ligne de notre site où ils peuvent commander en ligne. Puis, soit aller récupérer au niveau du Drive Auchan Port leur course ou de se faire livrer. C’est un canal pour ne pas être en contact avec d’autres personnes et rester en sécurité. C’est une des alternatives que nous proposons.

Youssouf SANE