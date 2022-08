vendredi 26 août 2022 • 213 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'entraîneur de l'équipe nationale locale du Sénégal, Pape Thiaw, s'est exprimé, ce vendredi, sur le derby contre la Guinée de demain, à Diamniadio, comptant pour la manche aller des éliminatoires au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2023.

"On est sereins, on a bien préparé ce match. On sait que ce ne sera pas facile face à une grosse équipe comme la Guinée qui est venue ici pour faire quelque chose. Nous, on sera devant notre public, c'est un avantage. Cela fait deux mois qu'on est ensemble pour préparer cette rencontre. On a gagné pas mal de côté."



COSAFA Cup et Jeux islamiques



"La COSAFA Cup et les jeux islamiques nous ont permis de régler quelques choses. L'équipe est montée en puissance après avoir démarré par une défaite. C'était une belle expérience pour nos joueurs surtout sur le plan sportif."



Derby Sénégal-Guinée



"Je ne crois pas aux signes indiens, la Guinée est une bonne, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. On sait que la manche aller c'est chez nous. Il faudra partir d'ici avec des points très positifs, après le retour ce sera au Mali. Comme je vous le dis, je ne crois pas aux signes indiens. On espère avoir cette réussite qui nous fuit depuis un bon bout de temps.



C'est juste un derby, on reste des adversaires mais pas des ennemis. On a aussi envie de se qualifier même s'ils nous ont éliminés à trois reprises. La Guinée nous élimine souvent sur des détails, c'est des choses à éviter, il faut partir d'ici sans prendre de but. Il faut profiter de cet avantage de jouer le match aller à domicile."

