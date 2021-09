Pape Thiaw évoque l'arrivée de Bouna Sarr et explique comment un coach fait sa liste

jeudi 30 septembre 2021

iGFM (Dakar) A la veille de la publication de la liste des Lions pour la double confrontation Sénégal-Namibie, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, IGFM a contacté l'ancien international sénégalais et ex coach de Niary Tally, Pape Thiaw pour savoir comment un entraîneur construit sa liste.

Publié par Mamadou Salif editor