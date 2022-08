samedi 27 août 2022 • 231 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'entraîneur de l'équipe nationale locale du Sénégal,Pape Thiaw a analysé la victoire (1-0) de ses joueurs, contre la Guinée, ce soir, pour le compte de la manche aller des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) "Algérie 2023".

"Il ne fallait pas prendre de but. C'est ce qu'on ne voulait pas. C'est un avantage. Aujourd'hui on gagne sans prendre de but, donc c'est bien. On pourra bien préparer le match retour. Aujourd'hui, on pouvait perdre ici et avoir une chance au Mali, mais on a gagné devant notre public. C'est un avantage. On va essayer de faire un bon résultat au Mali pour se qualifier. C'est la qualification qui compte.



On a des jeunes joueurs qui commencent à découvrir le haut niveau. Les erreurs, ça arrive, mais on va essayer de les éviter lors du match retour."