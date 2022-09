dimanche 18 septembre 2022 • 98 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) "Je me réjouis de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale qui sans nul doute sera en mesure de traduire en actes concrets la vision éclairée du Chef de l’Etat, Son Excellence M. Macky SALL.

Je salue, ainsi, ses choix car étant le seul à détenir ce pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut aux postes civils et militaires comme indiqué dans la Constitution.

A mon avis, le plus important ce ne sont pas les personnes choisies mais plus tôt le travail qu’elles vont réaliser pour répondre convenablement aux aspirations des Sénégalaises et Sénégalais.

Je suis persuadé que ce Gouvernement prendra en charge les préoccupations de nos compatriotes. Ce sera un Gouvernement qui va assurer la transition pour nous mener vers l’émergence proprement dite. Ce qui montre à suffisance que le Président Macky SALL n'a de temps que pour le travail en vue de mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence.

Du social aux infrastructures, en passant par l'éducation, la santé, l'agriculture, le Chef de l’Etat Macky SALL ne ménage aucun effort pour offrir des lendemains meilleurs au peuple Sénégalais.

A cet effet, je lui adresse mes chaleureux remerciements et mes vives félicitations pour les importantes réalisations qu’il est en train de faire et ce depuis son accession au pouvoir.

Je félicite également l’ensemble des membres du Gouvernement particulièrement le Premier Ministre Amadou BA, un manager pondéré qui parviendra à coordonner convenablement l'action gouvernementale.

Papis Montang SONKO, militant de l'APR, ancien Coordonnateur de la COJER de Dakar