iGFM (Dakar) Les années passent et se ressemblent pour Papiss Demba Cissé (Amiens). A 37 ans, il n'arrêtent pas de marquer chaque week-end. C'est tout simplement le "papy buteur" qui terrorise la Ligue 2 française.

Personne n'aurait imaginer qu'il allait continuer à être aussi décisif à son âge. Alors que beaucoup de partenaires en club et sélection ont raccroché les crampons, Papiss Demba Cissé voit la ligue 2 française lui offrir une nouvelle jeunesse.



Meilleur buteur d'Amiens avec 7 buts en 16 matchs



Malgré le poids des années, certains joueurs n'ont pas l'intention de raccrocher les crampons car ils sont encore performants au plus haut niveau. Mais ce qui est plutôt rare, ce sont les attaquants et notamment les buteurs qui sont toujours au top malgré un âge avancé pour leur poste. D'ailleurs depuis le début de la saison 2022/2023, certains Sénégalais flambent ! Le meilleur exemple à l'heure actuelle est celui de Papiss Demba Cissé. Du haut de ses 37 ans, l'international sénégalais cartonne en Ligue 2 française avec 7 buts en 16 matchs soit 0.44 buts par match. Mieux, il est le meilleur buteur du club. Et si Amiens est neuvième au classement, c'est notamment grâce à Papiss Demba Cissé. L'ancien buteur de Newcastle emmène tout le monde dans son sillage et le maintien du club en Ligue 2 qui se profile n'est pas étranger aux excellentes performances de son attaquant. Son 7e but (son 3e but en 4 matchs) face aux Girondins de Bordeaux, ce lundi (battu 1-2), assoit un peu plus sa position sur le classement des buteurs deuxième division. À 37 ans, le Sénégalais est encore un élément déterminant pour son équipe comme le prouve ses réalisations. Papiss Demba Cissé est le véritable leader d'Amiens.