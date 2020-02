Taiba Ndiaye : le président Macky Sall inaugure le parc éolien

iGFM – (Dakar) – Le président Macky Sall a inauguré, ce lundi à Taïba Ndiaye, dans la région de Thiès (ouest), la première phase d’un parc éolien d’une capacité de 158, 7 mégawatts. L’inauguration a eu lieu en présence du ministre de l’Energie et du Pétrole, Mouhamadou Makhtar Cissé, d’élus, d’autorités religieuses, de membres des représentations diplomatiques américaine, britannique, belge, ainsi que de partenaires, notamment les sociétés Lekela, (maître d’ouvrage) et Vestas.

Pour le Chef de l’État, c’est une ’’nouvelle étape dans la marche énergétique vers un Sénégal émergent’’. Ce projet permettra de fournir de l’électricité à 2 millions de personnes. Soit 15 % de la production électrique du pays, a fait savoir Macky Sall.

« Le Sénégal émergent, c’est un Sénégal qui carbure poussé dans son élan par un mixte énergétique qui allie toutes nos potentialités, afin d’assurer un service continu de qualité et à des coûts compétitifs. A travers ces champs solaires et cette centrale éolienne, vous êtes en train de devenir le foyer ardent de l’énergie renouvelable du Sénégal et de l’énergie propre’’, a a déclaré le chef de l’Etat, Macky Sall.

Mais le projet avait en son temps suscité la colère des populations du village de Taïba Ndiaye. Mais grâce aux bonnes offices et de la médiation de certaines bonnes volonté, le projet a fini par se réaliser. Le président du mouvement Horizon 2035, qui était au cœur de médiation, s’est félicité de l’aboutissement de ce qui est comme le plus grand parc éolien de l’Afrique de l’Ouest.

« Je me suis pleinement investi pour la réalisation de ce projet. Au début, ce n’était pas évident avec la grogne des populations ce qui pouvait décourager les promoteurs. Mais à force d’y croire et après moult médiations, nous sommes arrivés à faire comprendre aux populations l’importance du projet et amener le promoteur à s’investir pour sa réalisation. Je m’en réjouis en tant que citoyen sénégalais, décidé à accompagner le président Macky Sall pour l’émergence du Sénégal dans son entièreté », a déclaré Khadim Sall le président du mouvement Horizon 2035 à la fin de la cérémonie d’inauguration du parc éolien de Taiba Ndiaye.

Le maire de Taïba Ndiaye, Alé Lô, pour sa part, a sollicité l’érection d’un hôpital dans sa commune, estimant qu’elle était exposée à une pollution émanant principalement des nombreuses usines installées dans les environs de cette localité de la région de Thiès.

IGFM