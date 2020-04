Parcelles Assainies: « 2 cas communautaires et plusieurs familles en quarantaine, c’est très inquiétant », selon Moussa Sy

iGFM-(Dakar) Avec 2 cas communautaires et plusieurs familles mises en quarantaines, la commune des parcelles assainies est devenue une commune très chaude, selon son maire Moussa Sy. Dans un entretien accordé à iGFM, il a étalé ses inquiétudes par rapport à la menace qui a frappé sa commune, malgré le plan de prévention et les mesures instaures autorités. Moussa Sy qui décrit la situation comme très préoccupante, annonce que l’équipe municipale va passer à une étape supérieure dans le combat contre le Covid-19. Il préconise le port obligatoire du masque dans les lieux publics et déclare que des mesures drastiques seront instaurées pour circonscrire la maladie dans la commune des parcelles assainies.