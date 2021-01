vendredi 22 janvier 2021 • 166 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L' international sénégalais a franchi un palier dans sa carrière en s'engageant jeudi pour cinq ans avec l'AS Monaco. Il vient renforcer le secteur offensif monégasque après de bonnes performances en Jupiler Pro League mais également en Ligue des Champions. Le club retrace l'itinéraire du jeune Lion.

À seulement 21 ans, il était déjà l’un des piliers des Bleu et Noir du Club Bruges, champion en titre de Belgique. Régulièrement utilisé sur l’aile droite, celui qui peut aussi évoluer sur le flanc gauche mêle vitesse, technique, et finition. Avec pas moins de 10 buts inscrits (et 2 passes décisives délivrées) en seulement 19 apparitions sous son ancienne tunique cette saison, Krépin Diatta a ainsi prouvé qu’il était un joueur décisif.

Il a joué deux fois contre les Rouge et Blanc

Ses performances ont en partie permis à son club de trôner une nouvelle fois en tête du championnat belge, avec désormais neuf points d’avance sur son dauphin actuel. Il a même eu la chance de goûter à nouveau aux joies de la Ligue des Champions il y a quelques semaines, terminant à la 3e place d’un groupe très homogène avec le Borussia Dortmund, la Lazio Rome et le Zénith Saint-Pétersbourg. Compétition qu’il avait découvert dès l’automne 2018… face à l’AS Monaco ! Il n’avait alors fait que deux courtes apparitions sur le terrain. Il compte depuis 18 matchs européens à son actif, dont 15 dans la Coupe aux grandes oreilles.

Une connaissance très vite avec le ballon avant son arrivée en Europe

Mais avant de devenir un grand espoir en Europe, le natif de Dakar a commencé ses gammes dans son pays natal, au Sénégal. Il démarre au sud du Sénégal. Sur la côte ouest de l'Afrique, dans la région de Ziguinchor et dans le village d'Oussouye, non loin de l'océan Atlantique. Et, le petit Krépin fait très vite connaissance avec le ballon rond. Une mère au foyer, un père enseignant. Très vite repéré pour ses qualités d’explosivité et de dribble, il intègre la Oslo Football Academy de la capitale. C’est donc en toute logique qu’il fait ensuite le grand saut sur le Vieux Continent pour poursuivre sa formation en Norvège. Il rejoint ainsi le club de Sarpsborg 08 en 2017 ( D1 norvégienne), où là encore il se fait remarquer pour ses prestations.

En seulement 27 matchs, toutes compétitions confondues, il score à huit reprises et offre huit passes décisives. C’est alors que le Club Bruges recrute le jeune sénégalais. Toujours aussi précoce, il met vite tout le monde d’accord, ses talents de dribbleur et de finisseur étant indéniables. Ses prestations lui ouvrent même les portes de la sélection sénégalaise. Il porte la première fois le maillot des Lions de la Teranga face à la Tanzanie en Juin 2019. Confrontation à l’issue de laquelle il sera d’ailleurs nommé homme du match.

Sadio Mané comme modèle

Il ne quittera plus le groupe dirigé par Aliou Cissé, qui croît beaucoup en lui. Jusqu’à lui faire confiance trois mois plus tard lors de la Coupe d’Afrique des Nations, où il disputera toutes les rencontres, jusqu’à la finale face à l’Algérie. Compétition dont il sera d’ailleurs élu meilleur jeune, malgré la victoire des coéquipiers de Riyad Mahrez. Coéquipier de son glorieux aîné en sélection, Sadio Mané, Krépin va désormais retrouver un championnat où le vainqueur de la Ligue des Champions 2019 et champion d’Angleterre 2020 s’est révélé avant lui.

Ancien joueur du FC Metz, le numéro 10 de Liverpool a ainsi débuté sa carrière sous le maillot grenat. Idole dans son pays, l’ailier des Reds est forcément une source d’inspiration pour son jeune compatriote, avec qui l’on distingue quelques similarités dans le jeu. Krépin Diatta arrive en Ligue 1 pour passer une étape supplémentaire dans sa carrière, même s’il a déjà une centaine de matchs en pro à son compteur.

Un soutien de poids pour l’attaque des Rouge et Blanc

Avec cette solide expérience au Club Bruges notamment, où il était titulaire ces deux dernières années, après être monté en puissance l’année de son premier titre, en 2017-2018. Habile balle au pied, cet attaquant possède encore une fois de multiples facettes. Sa capacité d’accélération et sa vitesse font de lui un joueur insaisissable et difficile à lire pour les défenseurs.

Celui qui est aussi très à l’aise des deux pieds, possède une frappe de balle qui lui a permis de s’illustrer à de nombreuses reprises en dehors de la surface adverse. Il sera donc un atout indéniable pour épauler notamment Wissam Ben Yedder et Kevin Volland, apportant une arme offensive supplémentaire à l’AS Monaco.

