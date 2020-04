Parcours : Pape Diouf, de coursier à président

IGFM – Mababa Diouf dit Pape, décédé hier mardi 31 mars 2020 à Dakar du Covid-19, laisse derrière lui un parcours exceptionnellement brillant, retracé dans son livre «C’est bien plus qu’un jeu», publié en 2013. Extraits.

DE COURSIER À PRÉSIDENT

La première image qui me revient, d’aussi loin que remontent mes souvenirs d’enfance en Afrique, c’est d’abord celle d’une famille unie par des liens affectifs très forts. Avec une mère qui était le vrai «baobab» de la maison, et qui réunissait en elle toutes les qualités qui font que lui étaient acquis considération, respect et même beaucoup plus que tout cela. Et un père qui, bien que polygame et donc partagé entre deux familles, a su rester très proche de ses enfants. (…) Et puis il y avait Fann Hock, ce quartier de rêve près de la corniche, où j’ai vécu une enfance normale et heureuse. Situé à mi-chemin de la zone résidentielle et de la zone populaire de Dakar, c’était un lieu éclectique où vivaient et cohabitaient pêle-mêle, mais dans une grande harmonie, toutes sortes de populations venues d’horizons divers. À côté des Sénégalais d’origine, il y avait là des Français, des ressortissants du Cap-Vert en grand nombre, des Libano-Syriens. Un quartier très coloré donc, très cosmopolite. Ce cosmopolitisme était pour nous une chance, et on verra le rôle important qu’il a joué dans ma vie.

L’enfance africaine

Je suis né le 18 décembre 1951, à Abéché, au Tchad, lieu d’affectation de mon père qui travaillait dans l’administration française. Spécialisé en mécanique générale, il était le responsable du «garage gouvernemental» de la capitale, Fort-Lamy, aujourd’hui N’Djamena. Mais je n’avais que six mois quand mes parents sont revenus au Sénégal, et je n’ai donc pas de souvenirs du Tchad.

Je n’étais pas scolarisé avec mes frères et sœur. Dans ma famille directe, j’ai un frère aîné, un petit frère et une petite sœur. Mon père étant polygame, j’avais aussi des demi-frères avec lesquels, je dois le dire, les relations n’étaient pas alors très développées. Par contre, au sein de ma famille, nous étions fortement unis, et l’on vivait très bien ensemble. Si mon petit-frère et ma petite sœur ont continué l’école,

mon grand-frère, lui, a commencé à travailler plus tôt, parce que les études n’étaient vraiment pas sa «tasse de thé».

Comme cela se pratique fréquemment en Afrique, j’ai fait mes premières années de scolarité entre six et dix ans, en habitant chez mon oncle (…) non pas à Dakar, mais à Richard-Toll, le bastion rizicole du Sénégal, puis en Mauritanie, pendant quatre années plutôt compliquées, car mes parents me manquaient beaucoup, même si j’étais bien traité. J’ai donc été très content de revenir à Dakar, pour ma rentrée en huitième (l’équivalent du CM1). (…) Pour mes parents, l’éducation a toujours été quelque chose d’important. Pour mon père, c’était un passage obligé : nous étions ainsi récompensés, ou non, en fonction de nos résultats scolaires. On allait à l’école pour avoir de bonnes notes, moins pour nous, donc, que pour nos parents. (…) Ma scolarité a été assez contrastée. Disons que, dans les premières années, j’ai toujours été parmi les meilleurs élèves, j’étais assez doué en français et en mathématiques (je connaissais les règles de trigonométrie par cœur). (…) À partir de la troisième c’est vrai que j’ai commencé, moi aussi, à «bifurquer» un peu, et mon père a senti ce relâchement. C’est à ce moment que l’idée lui est venue de m’envoyer en France. (…) Mon père n’est pas allé à l’école. C’est en s’engageant dans l’armée qu’il a construit sa vie. Une vie bien remplie, puisqu’il a fini par apprendre à lire et à écrire, et à se faire un chemin au sein même de l’armée. C’est là qu’il s’est formé, notamment à la mécanique, et c’est de là qu’il a tiré ce sentiment d’être français, profondément français (du reste, il a toujours gardé la nationalité française, dont toute sa famille et donc moi-même avons bénéficié), et plus gaulliste que les gaullistes. Il a donc pensé qu’il était peut-être préférable de me réorienter et de m’assurer un avenir en m’engageant moi aussi dans l’armée. (…) C’est en arrivant en France, en me présentant au bureau militaire d’accueil situé à Marseille, que j’ai compris que j’avais en fait contracté un engagement dans l’armée. Engagement que j’ai refusé, malgré les menaces de l’autorité militaire qui sont finalement restées lettre morte. Et sans conséquences…sauf dans les relations avec mon père, qui m’en a amèrement voulu. Je n’ai plus eu de contacts avec lui pendant les mois qui ont suivi, car il a ressenti cela comme un abandon, sinon comme une trahison par son propre fils. (…)

À Marseille, les petits boulots

(…) J’arrivais (Ndlr : en France) avec les images d’Épinal d’un pays de cocagne, un pays idyllique, presque le paradis sur terre. Et puis, en débarquant, un peu surpris par la dureté de la vie, j’ai vite compris que les choses n’étaient pas si belles que je l’avais imaginé. J’ai travaillé comme coursier dans une société de textiles pendant quelques mois. (…) Puis je me suis essayé à plusieurs petits boulots : manutentionnaire, pointeur au port, etc., des petits métiers qui m’ont aidé à subvenir à mes besoins dans les premiers mois. Entre-temps, j’ai trouvé un foyer qui hébergeait des jeunes en difficulté, dont certains sortaient même de prison. (…) Cette période de petits boulots a duré deux à trois ans. Puis, vers vingt et un ans, j’ai rencontré une personne qui m’a conseillé de reprendre mes études pour avoir une vraie formation. (…) Je me suis donc inscrit à Sciences-Po, à Aix-en-Provence, après avoir réussi l’examen spécial d’entrée à l’université, une équivalence du bac. Contraint de toujours subvenir entièrement à mes besoins, je travaillais, comme travailleur manuel au marché aux poissons de Marseille, à des heures qui me permettaient de suivre ma scolarité. Sciences-Po est une école très stricte, où on ne peut pas, comme à la faculté, choisir ses cours. J’étais dans la situation particulière d’avoir deux temps pleins, comme étudiant le jour et comme travailleur manuel le soir ou le petit matin, ou même la nuit. Les professeurs ne connaissaient pas ma situation, pas plus que mes camarades, que je n’avais guère le temps de fréquenter. Par la suite, la rencontre avec un inspecteur des PTT qui était aussi pigiste au journal La Marseillaise, où il s’occupait plus spécifiquement de l’Olympique de Marseille, a été essentielle dans mon parcours. C’est lui qui m’a permis, m’ayant pris en sympathie, de devenir moi aussi pigiste au journal marseillais La Marseillaise. (…) Les circonstances ont fait que par le jeu des absences et des maladies, le service des sports s’est trouvé privé des habituels titulaires de la rubrique «Olympique de Marseille», que le rédacteur en chef de l’époque, Jean-Claude Razzoli, m’a donc instamment demandé de reprendre en main; ce que j’ai fait avec un plaisir non dissimulé, et même avec «gourmandise ». (…) Je suis resté à La Marseillaise de 1975 à 1987.

L’agent de joueurs

(…) Deux footballeurs, assez proches de moi à l’époque, Joseph-Antoine Bell, gardien de but de grand talent à l’Olympique de Marseille, et Basile Boli, international français qui jouait alors à Auxerre, m’ont poussé à devenir leur agent en m’expliquant que la place méritait d’être occupée. (…) J’avais créé une structure, «Mondial Promotion», au sein de laquelle j’ai travaillé seul pendant longtemps avant de recruter une secrétaire assistante; suivie de deux autres assistants, dont Etienne Mendy, un ancien joueur de football qui m’avait beaucoup aidé à approcher certains joueurs. (…) Il y avait aussi Thierno Seydi, garçon très volontaire et déterminé, et de surcroît «découvreur» de Didier Drogba pour la société, et qui complétait à merveille l’équipe par son entregent. (…) Au départ, j’ai surtout travaillé avec des footballeurs africains ou noirs. Puis le bouche-à-oreille a élargi le premier cercle de joueurs avec lesquels je collaborais. (…) Les footballeurs parlaient entre eux de mes compétences, le cercle s’est élargi et de nombreux joueurs blancs m’ont rejoint. Mais il y eut une exception. Un joueur que j’avais rencontré avait souhaité à l’époque travailler avec moi, mais, au dernier moment, il a préféré renoncer. Le motif ? Il ne savait pas comment serait perçu le fait qu’il travaille avec un… Noir ! Ce garçon s’appelle Jérôme Rothen. Je trouve cela étonnant, encore aujourd’hui: il pensait, bien qu’il ait adhéré à mon discours, qu’il était un peu risqué pour lui de prendre un agent noir…

Le président de l’OM

En 2004, Christophe Bouchet (président de l’OM d’avril 2002 à novembreþ2004) me proposa le poste de manager général de l’OM. J’avais beaucoup plus à perdre qu’à gagner en acceptant son offre. (…) Tout allait bien, donc, mais Christophe Bouchet a su se montrer très persuasif. (…) J’ai longtemps hésité, puis je me suis rendu à Dakar où j’ai rencontré un de mes grands amis, M.Youssoupha N’Diaye, ministre d’État, ministre des Sports, ancien président du Conseil constitutionnel du Sénégal lequel, après m’avoir écouté, a fini par me dire, en me regardant dans les yeux: «Ecoute, dans la vie, il faut savoir changer et prendre des risques. Je crois que pour toi, c’est le moment.» Connaissant l’homme et son sens de la mesure, l’affection qu’il avait pour moi, son conseil a été un formidable encouragement. (…)

Je suis devenu «manager général» à l’OM en 2004. Christophe Bouchet était le président, et mon rôle était de m’occuper de toute la vie sportive du club ; c’est-à-dire d’impulser une politique sportive en ayant en charge la gestion de l’équipe première, aussi bien l’entraîneur, José Anigo à l’époque. (…) Vint ensuite l’élimination en Coupe de la Ligue, en novembre, à la dernière minute de la prolongation contre le PSG. La défaite devant l’«ennemi n°1» des Marseillais a déclenché une crise violente qui a eu raison de Christophe Bouchet. (…) Mon nom s’est imposé quasiment immédiatement pour la présidence. (…)

Jeunesse à Fann

Je l’ai vécue avec sérénité. Je suis issue d’une famille modeste qui n’a jamais manqué de rien. Mon père est resté fonctionnaire français, il a travaillé alternativement jusqu’à sa mort quasiment au consulat et à l’ambassade de France à Dakar. J’avais une mère qui incarnait tout ce qu’il y a de plus noble chez la femme africaine : la générosité, la foi, la droiture, l’honnêteté et surtout l’autorité morale aussi bien dans la famille que le voisinage. Elle est partie en fin d’année dernière et les témoignages dont elle a fait l’objet montrent à quel point je ne la connaissais pas, tellement elle a vécu pour les autres. Donc, j’ai vécu dans cette ambiance familiale, sereinement, en allant à l’école. Sicap Fann était à l’époque un quartier cosmopolite avec pêle-mêle des Sénégalais bon teint, des Capverdiens, des Français, des Libanais, etc. Il y avait des musulmans et des chrétiens, des riches et des moins riches, c’était vraiment la société sénégalaise en miniature.

Premier contact avec le foot

Comme tout Sénégalais, j’ai pratiqué le foot. J’allais jouer avec des amis derrière le musée dynamique, à l’époque, on l’appelait la place du plongeoir. On pouvait jouer aussi en plein milieu du quartier dans un endroit appelé le jardin. A la Sicap Fann, on avait une équipe de quartier très forte appelée Benfica qui gagnait quasiment tout le temps dans les rencontres inter quartiers. Dans l’équipe, il y avait Séga Sakho qui fréquentait notre quartier et qui jouait pour nous. Il y avait également Cheikh Niang qui était probablement le plus doué de tous. Je l’ai vu faire ce que le grand Pelé faisait. Je n’ai jamais rencontré dans ma vie quelqu’un qui avait autant de qualités exceptionnelles que Cheikh Niang. Moi, dans cette équipe-là, je n’étais pas assez bon pour être titulaire. Je jouais derrière un peu comme un libero. Elégant ou rugueux ? Honnêtement je ne pense pas avoir joué à un niveau si élevé que ça pour me qualifier. A l’époque, le jeu c’est pour nous amuser et s’éclater entre amis. Je ne pense pas avoir été parmi les cadors de l’équipe, j’étais plus un joueur de complément. Sinon, l’équipe de mon cœur, c’était les Espoirs de Dakar, des Doudou Diongue, « Nice », Pape Diémé, Moussa Ndaw. Après, je suis devenu un supporter du Jaraaf après la fusion avec les Espoirs et je le suis resté. J’aimais aussi les Saint-Louisiens, l’Espoir de Saint-Louis à l’époque de Insa Diagne, Malick Diagne, Tandian.

Virus du journalisme sportif

On avait des grand frères qui étaient passionnés de football et c’est à leur contact que j’ai commencé à lire très tôt Football Magazine qui était à l’époque l’un des satellites du groupe l’Equipe. Je lisais France Football, et je lisais surtout, ce qui devait constituer pour moi la bible du football davantage que tout ce dont on a parlé : le Miroir du football. C’est là que j’ai découvert une manière de parler du football très différente et instructive qui considérait le foot dans toutes ses dimensions, sportives évidemment, mais aussi politique et culturel. On était servi par des journalistes qui étaient amoureux du football et par un rédacteur en chef que je considère aujourd’hui comme probablement celui qui a le mieux écrit sur le football : François Thébaud. Il m’a fait davantage aimé le football et en classe, plutôt qu d’avoir à lire mes manuels scolaires, sous la table, j’avais un magazine de foot.