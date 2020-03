Paris : clôture anticipée du Sia à cause du Coronavirus

iGFM-(Dakar) Le Salon international de l’agriculture de Paris (SIA) dont la clôture était prévue dimanche 1er mars, a été finalement fermé samedi à 19 heures, suite à la décision du gouvernement français et des autorités sanitaires de ce pays d’interdire tout rassemblement de plus de 5000 personnes à cause du coronavirus, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.

« Suite à la décision du gouvernement français et des autorités de santé, tout rassemblement de plus de 5000 personnes est interdit sur le territoire national », ont annoncé les responsables du SIA, samedi dans l’après-midi.

Le SIA « fermera donc ce soir samedi 29 février à 19h et ne rouvrira pas ses portes demain (dimanche) 1er mars, suivant les recommandations et décisions des pouvoirs publics », ont-ils précisé.

Olivier Véran, ministre français de la Santé et Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, ont tenu une conférence de presse samedi à Paris en début d’après-midi, pour faire le point sur le coronavirus dont la vitesse de propagation s’est amplifié ces derniers jours sur le territoire français.

« À 13 heures aujourd’hui (samedi), 73 cas de coronavirus ont été comptabilisés sur le territoire national français, ce qui représente en tout 59 patients hospitalisés en plus de 12 guéris et des deux personnes décédées’ », ont rapporté les médias français.

Une fois la décision d’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes rendue publique, les visiteurs se précipitaient pour faire leurs derniers achats. Ils ont notamment pris d’assaut le stand sénégalais, la journée de ce samedi étant dédiée à ce pays.

« Nous avons été officiellement informés de la décision du gouvernement français par rapport à cette fermeture anticipée du Salon. Nous avons informé les exposants et les membres de la délégation sénégalaise », a confié à l’APS Ibrahima Mendy, commissaire du stand du Sénégal pour le compte du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural.

Le Salon international de l’agriculture de Paris, ouvert le 22 février, se veut « la plus grande ferme de France ».

L’édition 2020, initialement prévue pour se dérouler jusqu’au 1er mars prochain, était axée sur quatre thèmes majeurs que sont l’élevage et ses filières, les produits des régions de France, d’Outre-mer et du monde, les cultures et filières végétales, jardin et potager, ainsi que les services et métiers de l’agriculture.

« L’agriculture vous tend les bras », est le thème général du SIA 2020. Cette manifestation réunit chaque année des éleveurs, producteurs, représentants d’organisations du secteur et de syndicats professionnels, de ministères et organismes publics ou encore d’instituts de recherche.

Ces différentes composantes viennent toutes présenter des facettes du secteur agricole et agroalimentaire, ses évolutions et perspectives, selon les organisateurs.