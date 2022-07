mardi 12 juillet 2022 • 637 lectures • 0 commentaires

Ces derniers jours, le niveau du dollar a tellement grimpé, qu’il est quasiment au même niveau que l’euro. Une situation pas sans conséquences. Le professeur Abdoulaye Seck, spécialiste en monnaie et Finance à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar a expliqué, sur Rfm, les menaces d’une pareille situation.

«On a noté depuis plus de trois mois maintenant un renchérissement du dollar par rapport à l’euro. Et l’euro est tombé à son niveau le plus bas depuis 2002 avec une progression du dollar de l’ordre de 7,45%. C’est-à-dire que maintenant on est à peu près à la parité euro-dollar. Parce qu’un euro, actuellement, équivaut à 1,01 dollar.»

«En vérité, ce sont les prix payés par les consommateurs à un niveau mondial qui sont gravement impactés et de façon négative. La forte appréciation de l’euro par rapport au dollar fait planer une forte probabilité de hausse des prix à l’importation. Et pour des économies comme le Sénégal, avec la consommation qui est à 90% tournée vers l’extérieur, les importations vont peser beaucoup plus sur la facture à payer.»



«On va inéluctablement vers une hausse généralisée des prix. Parce que l’économie mondiale est tournée vers le dollar. Tout est en dollars. Et si maintenant cette baisse de l’euro par rapport au dollar continue, on ne peut pas ne pas aller vers une hausse généralisée des prix surtout à l’importation. Ce qui fait que l’importateur verra son budget réduit, face à ces prix qui ont gravement augmenté. Ce qui se ressentira au niveau de l’économie dans sa généralité et dans sa globalité.»