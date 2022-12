vendredi 9 décembre 2022 • 601 lectures • 0 commentaires

La Famille de Didier Badji a décidé de déposer une plainte contre Amath Suzanne Camara, Bah Diakhaté et le titulaire d’un compte Facebook dénommé «Baatou Deugue». L’annonce a été faite par Me Khoureychi Bâ.

Une affaire dans l’affaire. La famille de l'agent Didier Badji, qui a disparu avec Fulbert Sambou (lui, a malheureusement été retrouvé mort), a décidé de déposer une plainte contre trois personnes : Amath Suzane Camara, Bah Diakhaté et le propriétaire d'un compte facebook.





En effet, les trois personnes sont accusées d’atteinte à l’image, à la respectabilité, à l’honorabilité et au professionnalisme d’un agent de l’État et de diffusion de fausses nouvelles, selon Me Khoureychi Bâ.



Pour ce qui est de Bah Diakhaté, il lui est reproché ses propos sur 7TV. Il avait déclaré que «la disparition des sous-officiers est liée à l’arrestation de Monsieur Pape Alé Ninag» et d’avoir «traité les disparus d’alors, de traîtres.»



En ce qui concerne Amath Suzanne Camara, indique l’avocat, il a affirmé «que la disparition des sous-officiers a un lien avec l’arrestation de Monsieur Pape Alé Ninag et que ces derniers ont été assassinés.»



Le propriétaire de la Page Facebook Batou Deugue est aussi visé par la plainte pour avoir «félicité l'officier général à la source, selon lui, du "nettoyage" des traîtres révélés par le téléphone bavard du journaliste arrêté et se permet de louer sa bravoure», indique l'avocat.



Pour la robe noire et la famille de Didier Badji, de telles publications sont mensongères, fausses et ciblées.