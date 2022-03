mercredi 23 mars 2022 • 554 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

Sept organisations de la société civile vont manifester pour protester contre le parrainage électoral cette après-midi. Malgré le changement d'itinéraire proposé par le préfet de Dakar, les manifestants comptent maintenir le même trajet.

Daouda Gueye Administrateur de Frapp et organisateur de de cette manifestation explique leur décision au micro de Rfm. « C’est un droit consacré par la constitution par son article 8. C’est au préfet de prendre ses responsabilités pour l’encadrement de cette marche. Je pense que la démocratie a un prix et les citoyens payent ce prix à travers l'impôt et les texes ».



Pour Daouda Gaye, récemment avec la victoire des lions, la population a manifesté jusque devant les grilles du palais donc s’ils ont des choses à dénoncer ils doivent exercer ce droit.



Du côté du préfet de Dakar, Mor Talla Tine affirme que l’Etat prendra ses responsabilités. Il justifie sa décision par les difficultés que des usagers de la route ont pour circuler surtout aux heures de pointe. « Après instruction de cette déclaration, nous avons retenu d’autoriser la tenue de cette marche de la place de la nation jusqu’au rond-point Rts" dit-il.