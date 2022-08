jeudi 25 août 2022 • 286 lectures • 0 commentaires

iGFM- Un jury californien a décidé mercredi que le comté de Los Angeles devrait indemniser Vanessa Bryant à hauteur de 16 millions de dollars pour le partage, par des membres du bureau du shérif et des pompiers, de photos de l'accident d'hélicoptère dans lequel son mari le basketteur Kobe Bryant avait trouvé la mort en 2020. Chris Chester, dont l'épouse et la fille faisaient partie des victimes, s'est vu attribuer une indemnité de 15 millions de dollars.

Un jury californien a attribué mercredi 24 août à la veuve de Kobe Bryant une indemnité de 16 millions de dollars pour le partage de photos montrant des restes humains à l'endroit où s'est écrasé en 2020 l'hélicoptère qui transportait l'ancien basketteur américain, une fille du couple et sept autres personnes, selon des informations de presse.



Vanessa Bryant avait lancé une procédure en justice contre le comté de Los Angeles, dénonçant une violation de la vie privée, après avoir accusé des membres du bureau du shérif et des pompiers d'avoir partagé des photos morbides de l'accident mortel hors d'un cadre officiel, notamment auprès de clients d'un bar.Elle a par ailleurs engagé des poursuites judiciaires contre la compagnie qui opérait l'hélicoptère à bord duquel étaient présents Kobe Bryant, 41 ans, et leur fille Gianna, 13 ans.



15 millions de dollars pour Chris Chester

Plaignant au côté de Vanessa Bryant dans cette affaire, Chris Chester, dont l'épouse Sarah âgée de 45 ans et leur fille Payton âgée de 13 ans font partie des victimes de l'accident, s'est vu attribuer une indemnité de 15 millions de dollars.

Présente dans la salle d'audience pour l'énoncé du verdict à l'issue d'un procès de onze jours, Vanessa Bryant a fondu en larmes, visage entre les mains. De même que son avocat, elle a refusé de s'exprimer devant les journalistes à sa sortie du tribunal. Elle a ensuite posté une photo de Kobe Bryant et de leur fille décédée, en écrivant : "Tout pour vous ! Je vous aime ! JUSTICE pour Kobe et Gigi !"

Le comté de Los Angeles avait préalablement accepté de verser 2,5 millions de dollars pour régler un litige similaire avec les familles d'autres victimes de l'accident survenu le 26 janvier 2020 à Calabasas.

Avec Reuters et AFP