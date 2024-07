jeudi 13 juin 2024 • 1309 lectures • 0 commentaires

Sport 2 semaines Taille

iGFM (Dakar) Guelwaars de Fatick nouveau promu en National 1, a affûté ses armes avec notamment l'officialisation de son partenariat avec le Stade Malherbe de Caen où Abdoulaye Baldé a signé un contrat stagiaire de 2 ans. Face à la presse, Mamadou Ngom Niang, président du club fatickois, a décliné ses ambitions.







"Cela fait 3 ans qu’on travaille sans bruit. Je suis un sportif de longue date. Le virus m’a piqué dès mon arrivée au ministère des Sports. J’ai eu l’occasion de visiter des centres de formation un peu partout dans le monde. J’ai décidé de mettre en place cette académie à Fatick. On a raté la montée en 2022-2023.



On a connu des cas de réserve qui nous ont valu des retraits de points, six au total. Cette année, on a survolé notre groupe en National 2. On a pu décrocher la montée en National 1 et finir champion de National 2", a d'emblée dit le président lors de la cérémonie de signature de partenariat avec le club français.



Devenir des modèles comme Diambars et Génération Foot



"On veut devenir des modèles comme Diambars et Génération Foot. On a des jeunes dans les sélections U20. On veut avoir des jeunes dans la sélection nationale. On travaille dans l’ombre et on a de grandes ambitions. L’objectif , c’est la montée en Ligue 2. Le sport m’a tout donné et je vais réinvestir dans ce secteur. On a deux jeunes à Amiens et Abdoulaye Baldé qui va rejoindre Caen (France).



Nous sommes fiers d’avoir Caen comme partenaire. C’est le 6ème club formateur en France. C’est du haut niveau. C’est un immense plaisir d’avoir un club partenaire de la trempe de Caen. Abdoulaye Baldé intéressait Nice et Saint-Etienne. L’aspect financier ne m’intéresse pas. Je mets en avant le projet", a-t-il dit.



Construction d'un centre d'hébergement à Fatick



"Nous avons l’autorisation de construire. Nous avons 5 hectares à Fatick. Nous allons construire un centre d’hébergement et mettre une pelouse synthétique. Il y a des clubs de Ligue 1 qui n’ont pas 1 hectare et nous en avons 5", a annoncé Mamadou Ngom Niang ex-DAGE au ministère des Sports, profitant de cette cérémonie pour remercier la presse sportive à qui il a demandé d’avoir le même engagement à l’endroit de son successeur installé hier.



Abdoulaye Tall, représentant Caen, a indiqué que la durée du partenariat entre Guelewars et Caen n’a pas été défini. Mais "il y aura des stages pour les techniciens et des administratifs."



Selon lui, Caen a été séduit par le travail qui se faisait à Guelewars. "La signature d’un joueur et un autre qui va signer à la majorité. La signature devait se faire à Caen mais le club jouait les barrages. Abdoulaye Baldé (catégorie U20) qui va signer un contrat de 2 ans, stagiaire professionnel. C’est pour ne pas lui mettre la pression afin qu’il s’adapte", a expliqué Abdoulaye Tall. Et d'ajoiter : "Cheikh Tidiane Camara (2009) va signer professionnel quand il sera majeur. Il y a d’autres joueurs qui peuvent signer dans d’autres clubs. Certains peuvent aller en Europe ou ailleurs."

PUBLICITÉ