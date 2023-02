lundi 6 février 2023 • 148 lectures • 0 commentaires

Ericsson et Free Sénégal ont signé un protocole d'accord pour établir un «proof of concept » (preuve de concept) qui vise à doter des écoles du Sénégal d'un écosystème éducatif numérique. Dans le cadre de ce projet, un certain nombre d'écoles seront connectées à la technologie d'accès sans fil fixe (FWA) et recevront également des ordinateurs portables, des contenus pédagogiques et une formation destinée aux enseignants afin de soutenir le développement de l'écosystème.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Connect To Learn d'Ericsson, une initiative mondiale en faveur de l'éducation visant à améliorer les opportunités d'enseignement grâce à la technologie. Pour de nombreuses écoles dans le monde, y compris des écoles au Sénégal, la connexion à Internet et l'accès à l'enseignement en ligne se feront via des réseaux mobiles.

Généralement mis en œuvre comme une solution pour les foyers et les entreprises, le «proof of concept» démontrera comment le FWA, en utilisant l'infrastructure mobile existante, est une solution rentable et qui peut être rapidement déployée pour connecter les écoles.

L'impact prévu du projet repose sur les recherches disponibles selon lesquelles l'amélioration de l'accès à la connectivité, aux ordinateurs, au contenu éducatif digital et à la formation conduira à des améliorations de la qualité de l'éducation, avec des retombées positives aux niveaux individuel, communautaire et national.

Le Directeur Général de Free Sénégal, Mamadou Mbengue, se réjouit de cette initiave. « À partir de solutions telles que l'accès fixe sans fil, nous pouvons aider les écoles, les enseignants et les élèves du Sénégal, dont les ressources sont très limitées, à bénéficier pleinement de l'écosystème en matière d’éducation numérique. Une amélioration des résultats d'apprentissage conduira à un plus large éventail de perspectives éducatives et professionnelles pour les jeunes du pays et facilitera la transition du Sénégal vers une société plus riche en matière de connaissances. Nous nous réjouissons de la poursuite de ce partenariat fructueux avec Ericsson et restons déterminés dans notre mission d'accélérer le développement numérique du Sénégal. »

Pour sa part, Nora Wahby, vice-présidente et directrice de la région Afrique de l'Ouest et Maroc chez Ericsson Moyen-Orient et Afrique, soutient que « les déploiements de l'accès fixe sans fil se multiplient à grande échelle, et nous œuvrons dans le monde entier à réduire la fracture numérique en offrant le haut débit. L'accès accru à la connectivité et aux ressources pédagogiques numériques grâce à des solutions telles que l'accès fixe sans fil permettra non seulement d'améliorer la qualité de l'enseignement, mais profitera également à la société sénégalaise au niveau macroéconomique, se traduisant par un niveau de vie plus élevé, une amélioration de la santé et du bien-être général. Partenaire de Free Sénégal depuis de nombreuses années, nous sommes impatients d'enrichir notre partenariat en favorisant un écosystème éducatif numérique dans le pays. Nous sommes convaincus que ce projet aura un impact positif sur la vie des élèves et des enseignants et qu'il favorisera le développement des compétences numériques dans le pays. »

Ce partenariat vient compléter les efforts continus de Free Sénégal visant à améliorer les standards éducatifs dans les écoles sénégalaises afin d'aider les étudiants de tout le pays à accroître leur culture numérique. Il marque également la dernière mise en œuvre par Ericsson de son programme Connect To Learn en Afrique, qui permet aux écoles aux ressources limitées de bénéficier des dernières technologies pour favoriser la formation et le développement des compétences.