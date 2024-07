lundi 1 juillet 2024 • 947 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dans un communiqué parvenu à IGFM, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a apporté des précisions sur la participation des clubs sénégalais en compétitions interclubs CAF 2024/2025.

"En perspective des compétitions interclubs masculins de la CAF pour la saison 2024-2025, la FSF avait invité tous les clubs susceptibles de participer auxdites compétitions à se soumettre à la procédure d’octroi de licence aux clubs via la plateforme « CLOP » de la CAF", a d'abord dit la FSF.



Et de préciser que "l’obtention de cette licence est en effet obligatoire pour participer aux compétitions de la CAF."



La Fédé d'annoncer qu'"à l’issue de cette procédure, seuls les clubs de Teungueth FC et l’ASC les Jaraaf de Dakar ont achevé leur procédure et ont pu obtenir la licence continentale CAF saison 2024-2025.



Teungueth FC, en tant qu’équipe Championne de la Ligue 1 sénégalaise de football professionnel, est qualifiée pour participer à la prochaine Ligue des Champions masculins de la CAF."



Jaraaf, seul autre club bénéficiaire de la licence continentale des clubs de la CAF, désigné



"Pour la Coupe de la Confédération CAF 2024-2025 à laquelle doit se qualifier le club vainqueur de la Coupe du Sénégal, il est à considérer qu’au 30 juin 2024, date limite pour l’enregistrement et l’engagement des équipes auprès de la CAF, le vainqueur de la Coupe du Sénégal n’était pas encore connu et plus décisivement, aucun des clubs finalistes n’est bénéficiaire de la licence continentale de la CAF permettant de participer à ces compétitions.



Par conséquent, l’ASC les Jaraaf de Dakar, seul autre club bénéficiaire de la licence continentale des clubs de la CAF, a été enregistré et engagé pour représenter le Sénégal à la Coupe de la Confédération de la CAF 2024-2025 compte tenu de son statut de dernier vainqueur de la Coupe du Sénégal (saison 2022-2023) mais aussi en tant que classé second de la Ligue 1 sénégalaise de football professionnel 2023-2024 (Article IV-Engagement / Règlements de la Coupe de la Confédération de la CAF).



Par e-mail en réponse du 30 Juin 2024, la CAF a donné une suite favorable à la demande de la FSF d’inscrire l’ASC les Jaraaf de Dakar à la Coupe de la Confédération 2024-2025."