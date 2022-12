vendredi 23 décembre 2022 • 389 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le DTN (Directeur technique national) de football, Mayacine Mar, a signalé ce qui n'a pas marché lors de la Coupe du monde de la FIFA "Qatar 2022", a fait savoir le président de la Fédération sénégalaise, Me Augustin Senghor.

"Concernant le rapport du DTN, je pense que c'était important de faire une évaluation par la présentation de différents rapports notamment celui du DTN. Le DTN a évoqué tous les aspects techniques de la préparation et la participation. Il a relevé les points négatifs et positifs pendant le séjour qatari. Il a mis le doigt sur ce qui a ses yeux n'a pas marché."



"Des débats, échanges et observations par rapport aux choses qui doivent évoluer"



"Avec le DTN, nous avons pu avoir des débats, échanger. Nous avons fait un certain nombre d'observations par rapport aux choses qui doivent évoluer et changer pour qu'on puisse rester le plus longtemps encore dans ce spiral positif de résultats. Parce que pour nous autre fédération, il est hors de question après avoir atteint le graal en début d'année en remportant la première Coupe d'Afrique des Nations de notre histoire, qu'on s'en suffise. Nous sommes encore plus ambitieux que jamais. Nous sommes en train de travailler sur la conservation de la CAN en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. On se donnera les moyens", a expliqué le patron du football sénégalais, indiquant que l'instance attend désormais le rapport du sélectionneur national, Aliou Cissé. "Nous allons l'étudier de manière plus approfondie", a-t-il rassuré, à l'issue de la réunion du Comité Exécutif tenue, hier jeudi, à Dakar.

