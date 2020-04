Pas de changement de nom pour l’Euro 2020

iGFM-(Dakar) Cette journée du 23 avril était très attendue. Le Comité exécutif de l’UEFA s’est en effet réuni pour travailler sur la suite de cette saison 2019-2020 et les nombreux calendriers. Le verdict vient de tomber et l’instance européenne en a profité également pour faire un petit point sur l’Euro 2020, qui a a été reporté d’une année à cause de la pandémie de Covid-19 (11 juin – 11 juillet 2021). Il y a plusieurs jours, l’UEFA avait expliqué que la compétition ne changerait pas de nom malgré le report, avant de revenir sur sa décision quelques heures plus tard via un communiqué. Mais ce jeudi, l’instance a officialisé définitivement la nouvelle : l’Euro 2020 ne changera pas de nom malgré le report.

«Suite au report de l’UEFA EURO 2020 à l’été 2021 et après un examen interne approfondi ainsi que plusieurs discussions avec les partenaires, le Comité exécutif a décidé que le tournoi sera toujours connu sous le nom d’UEFA EURO 2020. Cette décision permet à l’UEFA de conserver la vision originale du tournoi pour célébrer le 60e anniversaire des championnats européens de football (1960 – 2020). (…) Ce choix est conforme à l’engagement de l’UEFA de rendre l’UEFA EURO 2020 durable et de ne pas générer des quantités supplémentaires de déchets. Beaucoup de matériel de marque avait déjà été produit au moment du report du tournoi. Un changement de nom de l’événement aurait signifié la destruction et la reproduction de ces articles», expliqué l’instance dans son communiqué.