La décision est tombée, Tivaouane ne va pas célébrer la Maouloud cette année. Les raisons d'une telle décision, ont été détaillées.

Selon Tivaouane, cette décision ''vient en cohérence avec les décisions que le Khalife a déjà prises jusqu’ici". Positions fondées sur la Sunna du prophète Mouhamed Psl, qui disait : "la peste est une sorte de malédiction, si vous connaissez un pays dans lequel l’épidémie est répandue, n’y partez pas et si vous vous y trouver, n’en sortez pas pour la fuir".

"C’est devant la persistance de la pandémie dans notre pays et le monde entier, après avoir pris les conseils avisés des hommes de l’art et des juristes consultes, conformément à l’injonction coranique et après une large concertation avec la famille de notre vénéré maître Cheikh al-Saïdi al-Hadji Malick, que le Khalife des Tidianes a jugé utile et salutaire d’inviter les fidèles à célébrer le Gamou dans l’intimité de leur foyer",’’ ajoute le porte-parole du jour.

Ce qui importe, pour le khalife, "ce n’est ni la lettre, ni le nombre de personnes mobilisée, mais l’essence de la commémoration qui, à tout point de vue, n’est que la reproduction du modèle prophétique enseigné par Cheikh al-Saïdi al-Hadji Malick."