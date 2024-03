mardi 12 mars 2024 • 259 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions a récemment connu une passation de service remarquable. Madame Annette Seck Ndiaye a été nommée à la tête de ce département après la formation du gouvernement par le Premier Ministre Sidiki KABA. Elle succède ainsi à Monsieur Samba SY, qui a occupé ce poste avec distinction.

La cérémonie de passation de service s'est déroulée dans un climat empreint de solennité et de fraternité. Elle a eu lieu en présence de l'ensemble du personnel du Ministère, qui a chaleureusement accueilli Madame Ndiaye. La Présidente du Haut Conseil du Dialogue social était également présente, témoignant de l'importance de cette passation pour les relations sociales dans le pays.

Les partenaires sociaux, tels que le patronat, ont également participé à cette cérémonie. Leur présence souligne l'importance accordée par le Ministère au dialogue et à la concertation avec les acteurs du monde du travail.

Madame Annette Seck Ndiaye, forte de son expérience et de son expertise dans le domaine du travail et des relations sociales, s'engage à poursuivre les missions du Ministère avec détermination et engagement. Elle compte notamment mettre en place des politiques et des actions visant à promouvoir le dialogue et le respect des droits des travailleurs, tout en favorisant un climat propice à la croissance économique et à la création d'emplois.

Nous adressons nos félicitations à Madame Ndiaye pour sa nomination et lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions. Nous restons convaincus qu'elle saura apporter une vision dynamique et novatrice au Ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, contribuant ainsi au développement harmonieux des relations sociales dans notre pays.