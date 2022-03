lundi 14 mars 2022 • 57 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 jour Taille

iGFM - (Dakar) Le nouveau président du Conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouf Bengelloune a pris officiellement fonction, lundi, après la la passation de service avec l'ancien président Baba Ndiaye.

Une passation de service pleine d'émotions. C'est ce à quoi on a assisté lundi entre le désormais ex président Baba Ndiaye et son remplaçant Ahmed Youssouf Bengelloune au Conseil départemental de Kaolack. Devant le personnel, amis, parents, militants les deux hommes ont échangés de bons procédés lors de cete cérémonie.

PUBLICITÉ

Après avoir présenté un bilan satisfaisant à la tête du conseil départemental durant les 7 années de présidence, Baba Ndiaye s'est dit disposé à accompagner son jeune frère Ahmed Youssouf Bengelloune dans sa nouvelle mission.

PUBLICITÉ

Ce que ce dernier a salué et remercié son successeur pour avoir géré le conseil en bon père de famille. Devant la mère du président sortant et de son épouse, le président Ahmed Youssouf Bengelloune n'a pas tari d'éloges à l'endroit de M. Ndiaye.

"Je dis à ta mère que son fils a bien travaillé" a-t-il lancé à l'endroit de la maman de Baba Ndiaye, sous les applaudissements de la salle qui a salué l'esprit de grandeur et de générosité de M. Bengelloune.

Ce dernier a d'ailleurs décidé de faire de Baba Ndiaye, le président honoraire du Conseil départemental de Kaolack. Ce qu'il a accepté avec beaucoup de joie.