Mame Coumba Ndiaye a officiellement pris les rênes de l’Agence pour l'Économie et la Maîtrise de l'Énergie (AEME). La cérémonie de passation de services s'est déroulée entre elle et le Directeur sortant Saer DIOP, ce jeudi

La cérémonie de passation de services entre Mame Coumba NDIAYE et Saer Diop a eu lieu ce jeudi à l’Aeme. Devant l’assistance, la nouvelle directrice s’est engagée à mettre en œuvre sa feuille de route, dans ce contexte de transition énergétique, en renforçant la dynamique de mobilisation du potentiel d’économie d’énergie dans tous les secteurs. Ce, en tenant compte des orientations stratégiques du Jetp, avec une attention particulière sur le bâtiment, le résidentiel, le transport, l’industrie et les administrations.

Elle assure que les projets d’efficacité énergétique seront davantage intégrés, soutenus par une communication et sensibilisation étendue et accompagnés d’une digitalisation systématique. Car pour elle, une administration exemplaire en économie d’énergie sera un levier déterminant de toutes les actions de l’Aeme avec le renforcement des interventions de l’Agence pour la baisse de leurs factures et la lutte contre les abus sur les consommations d’électricité.

La nouvelle, Directrice de l'Aeme s’est également engagée á renforcer les mesures pour, entre autres, le respect des heures de travail, les appels systématiques á candidature ainsi que l’amélioration des conditions de travail et d’affectation des agents

Ingénieur statisticienne et économiste de l’énergie, experte également en efficacité énergétique, Mme Ndiaye est en terrain connu avec une présence dans le secteur de l’énergie depuis plus de 20 ans. En effet, elle s'occupait, entre autres, de la maîtrise de l'énergie au sein de la Société nationale d'électricité (Senelec) bien avant la création de l'Aeme. Par ailleurs, depuis plus de 10 ans, elle était Directeur des études et de la planification au sein de l’agence.