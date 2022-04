jeudi 7 avril 2022 • 186 lectures • 0 commentaires

Les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall en instruction depuis bientôt huit mois se sont présentés aujourd’hui devant la barre de la salle 3 du tribunal de Dakar. Après le renvoi du 17 Mars dernier, le procès est de nouveau renvoyé dans 15 jours.

Selon Me Antoine Mbengue, l’un des avocats des parlementaires cité dans cette affaire de trafic présumé de passeport diplomatique tous ceux qui doivent être entendus dans le cadre de cette procédure l’ont été dans le cadre d’une instruction.

« Toutes les personnes susceptibles d'être entendues dans le cadre de cette procédure l’ont été. Aujourd’hui on ne peut pas aborder la subordination de témoin parce qu’on ne pense même pas qu’il Ya des témoins, il y a que des parties civiles et ils n’ont pas intérêt à être corrompu », déclare la robe noire. Il considère tout de même que c’est juste un argument pour rejeter une demande et c’est de bonne guerre.

Le parquet ne s’est pas opposé à la demande des conseils des prévenus mais dans sa décision le juge a motivé le rejet de mise en liberté provisoire par un risque de trouble à l’ordre public ainsi que la citation des parties.