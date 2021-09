vendredi 10 septembre 2021 • 386 lectures • 1 commentaires

Cette affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques continue de faire les choux gras de la presse. Les députés Boubacar Biaye et Elhadj Mamadou Sall, cités dans cette affaire, seront livrés à la justice.

Le procureur général, via le ministère de la justice, va saisir le Président de l'Assemblée nationale. Ce, pour la levée de leur immunité parlementaire. Et l'institution ne s'y opposera pas, informe le quotidien Les Echos dans sa parution du jour.



Toutefois, qu'ils soient innocents ou pas il faut que la lumière soit faite suite aux de accusations de Condé. Ce à quoi les autorités on donné leur feu vert,conformément à la directive présidentielle sur cette affaire quelque soit le statut ou la personnalité de l'individu incriminé. Cependant l'assemblée nationale étant hors session, deux options s'imposent: soit il y aura la convocation d'une session extraordinaire, soit le bureau le l'assemblée nationale se réunit pour donner une autorisation de poursuite.

Quoi qu'il en soit, ils seront livrés à la justice par ce que l'Assemblée nationale souhaite que justice soit faite. D'ailleurs le président du groupe parlementaire de la majorité Aymerou Gningue les avait convoqués pour avoir leur version des faits.