mardi 27 septembre 2022

Il a effectué une première très remarquée en équipe nationale du Sénégal. Derrière cette grosse performance, Pathé révèle l'appel téléphonique entre lui et son frère Saliou Ciss, champion d’Afrique Saliou Ciss, avant le début de la rencontre.

Dans une interview accordée à nos confrères du Quotidien, le milieu récupérateur du Rayo Vallecano confie : « on (Saliou ciss et lui) s’est effectivement parlé juste avant d’aller au stade. Je l’ai eu au téléphone et il m’a donné quelques conseils».



Il ajoute : «En fait il m’a demandé de me libérer, de jouer sans pression, de me faire plaisir et de me mettre dans la tête que c’est juste un match de football. Ensuite, il m’a promis de regarder le match et qu’il était de tout cœur avec moi.»