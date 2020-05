Patients asymptomatiques ou peu symptomatiques: Ce qui va changer dans leur prise en charge

iGFM – Pour que les établissements hospitaliers ne soient pas submergés par des patients contaminés par le covid-19, lésant ainsi les personnes souffrant d’autres maladies, le ministre de la santé a pris des dispositions. Les patients atteints de coronavirus, mais qui sont asymptomatiques ou peu symptomatiques, seront logés au hangar des pèlerins de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, à la base aérienne de Thiès et au centre des armées de Guéréo.

«Aujourd’hui, nous avons de plus en plus de cas. Et nous ne voulons pas perturber nos établissements de santé des ‘‘hôpitaux Covid-19’’. Ce qui peut porter préjudice aux autres malades. Nous avons reçu ces instructions du ministre de la Santé pour mettre en place une prise en charge extrahospitalière qui ne va pas faire baisser la qualité de la prise en charge», a indiqué Dr Bousso.

Et dans ces nouveaux aménagements, 400 lits seront disponibles. «Cela permettra de réserver l’hôpital à ceux qui ont plus de symptômes», dit-il.