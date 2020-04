Patients décédés du covid-19 au Sénégal: Le protocole qui est appliqué pour leur inhumation

Quelle procédure suit-on pour l’inhumation d’une personne décédée du coronavirus au Sénégal ? Mamadou Diop secrétaire général de la Croix rouge départementale de Mbacké, qui a piloté l’inhumation de la patiente décédée à Touba des suites de la maladie à covid-19, a répondu à la question. Il souligne que c’est un protocole stricte qui est appliqué, avec une présence très minime des membres de la famille.

«Quand une personne meurt du covid-19, dès que le médecin constate le décès, la première chose à faire c’est d’appeler le service d’hygiène qui vient désinfecter les lieux, le lit et tout. Une fois que cela est fait, les pompiers viennent transporter le corps, puis après c’est la croix rouge qui prend le relais pour inhumer le corps. Et donc aujourd’hui, pour la dame qui est décédée du coronavirus à Touba, on a respecté le protocole », a-t-il expliqué au micro de la Rfm.