mardi 6 avril 2021

iGFM-(Dakar) Le tout nouveau CN235 de l'armée de l'air sénégalaise est arrivé chez lui après avoir décollé de l'usine PT Dirgantara Indonesia (PTDI) en Indonésie.

L'avion est arrivé à Dakar le 30 mars après des escales en Inde, au Qatar, au Soudan, au Tchad et au Niger. Il a été accueilli par le chef d'état-major de l'armée de l'air sénégalaise, le général de brigade de l'air Papa Souleymane Sarr, et l'ambassadeur d'Indonésie au Sénégal, Dindin Wahyudin.

«Cette coopération montre la relation étroite entre l'Indonésie et le Sénégal, qui s'est établie depuis la Conférence Asie-Afrique il y a 65 ans», a déclaré l'ambassadeur Dindin.

Avec dix membres d'équipage à bord, l'avion a passé 12 jours à voler de la base de PTDI à Bandung à Dakar après avoir été remis le 19 mars. Il devait être livré l'année dernière, mais cela a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19, rapporte Indonesia Window.

Pour le rôle de patrouille maritime, le CN235-220 est équipé d'un radar de recherche à 360 degrés avec une portée allant jusqu'à 200 miles nautiques, d'un système d'identification automatique (AIS) et d'un capteur infrarouge prospectif (FLIR) pour les opérations jour / nuit.

L'avion (AX-2348, qui devrait devenir 6W-TTD) a effectué son vol inaugural en décembre de l'année dernière. Le Sénégal recevra un autre CN235 (qui devrait devenir 6W-TTE). En mai 2020, l'ambassade d'Indonésie au Sénégal a annoncé que le gouvernement sénégalais avait accepté d'acheter un CN235 configuré pour la patrouille maritime. Il a été acquis via AD Trade Belgium et devrait être livré en 2021.

L'acquisition la plus récente portera le total des commandes du Sénégal à cinq CN235 (deux d'occasion et trois neufs, et parmi ces trois nouveaux, deux en patrouille maritime et un en configuration transport).