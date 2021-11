Paul Biya dépêche son Secrétaire Général au Caire pour tenter de convaincre la CAF

iGFM (Dakar) Le dossier est chaud et à vrai dire des plus embarrassant. Le Président de la République a dépêché son Secrétaire Général au Caire afin de discuter de vives voix avec les plus hauts dirigeants de la Confédération Africaine de Football. Le non-respect des délais pour ce qui est des travaux d’infrastructures et des incompréhensions sur l’organisation future de cette compétition phare insécurisent l’instance africaine.

Partis ce jeudi de Yaoundé, la délégation que conduit Ngoh Ngoh a atterri au Caire dans les premières heures de vendredi.

Tel que le confirme le Directeur de la Communication de la CAF, "tôt ce matin (01h30), au salon Prestige de l'aéroport international du Caire, j'ai souhaité une chaleureuse bienvenue à M. le Ministre d'Etat- Secrétaire Général de la Présidence de la République du Cameroun, M. Ferdinand Ngoh Ngoh, au Pr Narcisse Mouelle Kombi, Président du COCAN-Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation physique ainsi qu'à leur importante délégation comprenant notamment le Directeur du tournoi de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021, M. Michel Dissake...

L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès de la République Arabe d’Egypte, SE Mohamadou Labarang était au bas de la passerelle pour les accueillir. Et Tout son Etat-Major présent au salon d’honneur, en dépit de l’heure très tardive.

A l’invitation de la CAF, ces autorités assisteront à la 13e Assemblée Générale Extraordinaire de la Confédération Africaine de Football qui s’ouvre ce vendredi à 9h aux pieds de l’une des plus belles pyramides du Caire. La nuit sera courte.

Une audience avec le Président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe suivra.

Avec Camfoot

Publié par Mamadou Salif editor