mardi 7 septembre 2021

iGFM (Dakar) Paul Put retrouve le Sénégal sur le chemin de la Coupe du monde 2022, 13 ans après.

Le Congo accueille le Sénégal, cet après-midi, à Brazzaville, dans une rencontre comptant pour la 2e journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Dirigée par l'entraîneur Paul Put, qui est d'origine belge, la sélection congolaise veut se reprendre après le nul d'entrée face à la Namibie. Cela passe par une victoire face à des Lions qui veulent confirmer leur victoire contre le Togo. Pour le technicien blanc, ce sera des retrouvailles avec les Sénégalais 13 ans après.



Put, bourreau des Lions sur la route du Mondial 2010



Entre Paul Put et le Sénégal, c'est une histoire qui date de plus de 10 ans. Alors sélectionneur de la Gambie en 2008, l'entraîneur avait privé les Lions de Coupe du monde 2010 en décrochant le nul (1-1) à l'aller, à Dakar avant de résister au retour à Banjul (0-0). Une élimination qui avait fait couler beaucoup d'encre au Sénégal avec notamment le limogeage du sélectionneur Lamine Ndiaye et la retraite anticipée de beaucoup de joueurs comme Fadiga et Salif Diao. Pourtant, le Sénégal présentait un meilleur groupe : Tony Sylva, Diagne Faye, Kader Mangane, Pape Malickou Diakhaté, Guirane Ndaw, Issiar Dia, El Hadji Diouf, Henri Camara...Malgré tout, Paul Put a réussi à déjouer l'équipe sénégalaise. Un mauvais souvenir donc pour les Lions même si les générations sont différentes. Aujourd'hui, le Sénégal devra prendre sa revanche sur l'actuel sélectionneur du Congo et en même temps reprendre la première place du groupe H.