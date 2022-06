mardi 28 juin 2022 • 291 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon des informations portugaises reprises par Kingfut, Paulo Sousa devrait arriver en Égypte, ce mardi 28 juin, pour prendre la relève de l'équipe nationale.

Ehab Galal a récemment été démis de ses fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne après des défaites humiliantes contre l'Éthiopie et la Corée du Sud.



Suite à la décision de licenciement, la Fédération égyptienne de football a déclaré qu'elle embaucherait un manager étranger, et avec cette révélation, beaucoup ont commencé à spéculer sur un éventuel retour de l'ancien entraîneur Carlos Queiroz.



Sousa proche de signer malgré les remeurs Queiroz



Cependant, il semble qu'un retour du Portugais soit désormais peu probable après avoir fait la lumière sur les événements qui se sont déroulés dans les coulisses.



Selon un rapport de beIN Sports, Queiroz a accusé le conseil d'administration de l'EFA d'essayer de ternir son image et de faire croire au public que c'est lui qui refuse de revenir dans l'équipe nationale.



En conséquence, son compatriote entraîneur portugais Paulo Sousa est devenu un favori pour le poste, ayant déjà rencontré la fédération égyptienne de football, selon le célèbre journaliste Ahmed Shobier.



De plus, selon le média portugais Record , Sousa devrait arriver en Égypte, ce mardi 28 juin, afin de signer son contrat et de prendre officiellement le reines des Pharaons.



Sousa, une longue carrière



L'entraîneur portugais de 51 ans a eu une longue carrière de manager, qui l'a vu entraîner plusieurs clubs à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud.



Après une carrière de joueur, qui a vu Sousa jouer pour les géants portugais Benfica & Sporting, la Serie A à la Juventus, l'Inter et Parme, le Borussia Dortmund, le Panathinaikos et l'Espanyol, avant de raccrocher les crampons en 2002.



Trois ans plus tard, Sousa a pris son premier poste de direction, prenant en charge l'équipe nationale portugaise U-16, avant d'être nommé entraîneur adjoint de Carlos Queiroz au sein de l'équipe nationale principale.



Cela a été suivi par des séjours en Angleterre à QPR, Swansea City, Leicester City, puis à travers l'Europe avec le Fehérvár FC hongrois, le Maccabi Tel Aviv, les géants suisses FC Basel et l'ACF Fiorentina italienne.



En 2017, Sousa a pris le poste d'entraîneur-chef de l'équipe chinoise TJ Quanjian, avant de partir un an plus tard pour entraîner l'équipe française de Bordeaux, puis l' équipe nationale polonaise en 2021.



Avec la Pologne, Sousa n'est resté qu'un an au cours duquel il a guidé l'équipe lors de l'Euro 2020, avant de quitter son poste un an plus tard pour entraîner les géants brésiliens Flamengo, où il n'a duré que 32 matchs.



Ses honneurs en tant que manager incluent le doublé en Hongrie et les titres de champion avec le FC Bâle et le Maccabi Tel Aviv.

