Pauvreté en milieu rural : Aminata Assome Diatta au chevet des femmes et des jeunes de Djibana

lundi 17 mai 2021 • 258 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministre du Commerce et des PME Aminata Assome Diatta à travers son mouvement «Jappo Ak Assome» a entrepris depuis quelques mois des actions de développement en faveur des femmes et des jeunes de la commune de Djibanar, localité située dans la région de Sédhiou. Des actions qui ont commencé à sortir ces deux tranches sociales qui vivent dans le monde rural de la pauvreté et du sous-emploi.

Les populations de cette contré du Balantacounda ont magnifié hier à travers une manifestation culturelle ces actes que le ministre Aminata Assome Diatta a posé à leur endroit. «Grâce à une importante convention que le ministre Aminata Assome Diatta a signé avec une banque de la place, les femmes de la commune de Djibanar, au nombre de 228 réparties en 27 GPF, ont bénéficié d’un financement dont le montant s’élève à 23.750.000 FCFA», explique Mamadou Sadio président du mouvement «Jappo Ak Assome» dans la commune de Djibanar. «Aujourd’hui, plus de 500 femmes regroupées dans plusieurs familles dans notre contré, ont commencé à sortir de la pauvreté.

Ces financements ont permis à ces dernières d’avoir un bon début dans le déroulement de leurs activités. Elles se sont investies dans le maraichage, dans l’agriculture, le commerce et dans d’autres secteurs de développement», a ajouté M. Sadio. A l’image des femmes, les jeunes de ce village (Djibanar) qui a trop souffert du conflit armé casamançais et qui commence à renaître de ses cendres, en maque criard d’emploi, ont bénéficié d’une série de formation en élevage et dans le domaine de l'agriculture. Ces jeunes formés, détiennent leurs diplômes et n’attendent que leur insertion dans le marché du travail. «Nous voulons rassurer les jeunes.

Dans les financements, ils pourront bénéficier leur part. Cependant, je les invite à rembourser les prêts qui leur seront alloués», a laissé entendre le ministre du Commerce et des PME à l’endroit de ces jeunes. Aminata Assome Diatta a également expliqué à cette jeunesse la politique du Président de la République Macky Sall qui, dit-elle, est une bonne dynamique de les offrir des emplois.

IGFM

Publié par Harouna Fall editor